Оперативность превыше всего. День образования оперативно-дежурной службы

18 ноября – День образования оперативно-дежурной службы. Сегодня, как и во все времена, ОДС – это центр управления всеми силами и средствами милиции, по-простому – ее «сердце». Сотрудники этой службы в круг­лосуточном режиме обеспечивают прием заявлений и сообщений от граждан о преступлениях и происшествиях. Они должны оперативно реагировать на них и любое изменение обстановки в городе.

Василий Голуб, старший инспектор оперативно-­дежурной службы отдела милиции Ленинского района УВД Бобруйского горисполкома, со школьной скамьи мечтал служить в правоохранительных ­органах. Спустя время он все-таки добился цели, пройдя ступеньки карьерного роста и завоевав заслуженный авторитет у коллег.

Родился лейтенант милиции в Бобруйске. После окончания школы отучился в лесотехникуме, а затем прошел службу в Вооруженных силах, в погранвойсках. Четыре года работал крановщиком в ОАО «ФанДОК», а потом перешел в ИК-2 на должность дежурного КПП, был также помощником начальника караула.

– Спустя время перешел на службу в милицию. У меня много знакомых там работало, поэтому немало слышал об этой сфере. Меня всегда привлекали порядок, дисциплина, хотелось помогать людям, защищать их, – рассказывает Василий Павлович.

Одиннадцать лет наш герой отработал в дежурной части отдела милиции Ленинского района УВД Бобруйского горисполкома помощником дежурного, а затем инспектором. Параллельно получил юридическое образование. А совсем недавно пошел на повышение и занял должность старшего инспектора.

– К нам поступают вызовы о кражах в домах, квартирах, грабежах, телесных повреждениях, хулиганстве. Задача нашего отдела – своевременно направить ­следственно-оперативную группу на место происшествия: следователя, сотрудника ро­зыска и эксперта-­криминалиста. По горячим следам раскрывать преступления помогают и обычные граждане, – говорит лейтенант милиции.

За сутки в оперативно-­дежурную службу отдела милиции Ленинского района поступает более полусотни вызовов. Бывает, что люди обращаются с проблемами, которые не относятся к сфере деятельности милиции. Однако дежурный выслушает, разберется в вопросе и направит гражданина в нужную ему инстанцию. Поэтому сотрудник ОДС должен знать не только юриспруденцию, но и психологию, уметь разобраться в любой сложной жизненной ситуации гражданина.

– Мы все равно выбываем на сообщения, собираем первоначальный материал и отправляем информацию в различные структуры, – замечает старший инспектор.

К слову, оперативно-­дежурная служба обеспечена всем необходимым для свое­временного реагирования на поступающие заявления горожан. При совершении преступлений и правонарушений дежурный имеет возможность быстро направить наряд на место происшествия. Слаженные действия всех сотрудников ОДС позволяют раскрывать преступления по горячим следам. Работа в оперативно-дежурной службе очень ответственна, требует от сотрудников постоянного внимания, выдержки, спокойствия, выносливости. Свободное время лейтенант милиции посвящает семье: он многодетный папа – воспитывает двоих сыновей и дочь.

Людмила Любимцева,

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