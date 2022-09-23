В Могилевском областном управлении охраны состоялось оперативное совещание с участием руководящего состава управления и подразделений охраны области.

На мероприятии присутствовал заместитель начальника Департамента охраны – начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения полковник милиции Сафанович Анатолий и весь руководящий состав управления и подразделений охраны области.

На повестке дня рассматривались вопросы о состоянии идеологической работы, предпринимаемых мерах по укреплению дисциплины и законности, об организации и эффективности служебной деятельности строевых подразделений милиции подразделений охраны Департамента охраны.

Началось мероприятие с проведения осмотра внешнего вида сотрудников и занятий по служебной подготовке по темам: «Порядок осмотра охраняемого объекта», «Порядок списания поступивших документов по системе СЭД Дело», «Способы выявления признаков социально-психологической дезадаптации, кризисных состояний сотрудников».

По завершению занятий, временно исполняющий обязанности по должности начальника областного управления охраны подполковник милиции Бондарев Андрей открыл оперативное совещание и озвучил основные вопросы, которые необходимо рассмотреть, обозначил приоритетные направления деятельности подразделений охраны. Андрей Михайлович отметил как положительные, так и негативные тенденции, имевшие место в рассматриваемых направлениях, обозначил ряд задач и потребовал от каждого начальника должной самоотдачи при выполнении служебных обязанностей.

В ходе совещания были затронуты проблемные вопросы, отмечены успехи и достижения.

После подведения итогов оперативного совещания, по направлениям рассмотренных вопросов, наиболее отличившимся в служебной деятельности сотрудникам были вручены заслуженные награды и очередные специальные звания.

Далее в 5 отдельной специальной милицейской бригаде внутренних войск МВД Республики Беларусь (в/ч 6713), которая дислоцируется в Могилеве, состоялась рабочая встреча в рамках проводимой сотрудниками Департамента охраны воспитательно-профилактической работы с населением.

Заместитель начальника Департамента охраны полковник милиции Анатолий Сафанович и заместитель начальника областного управления охраны полковник милиции Дмитрий Васковский ознакомили военнослужащих срочной службы с историей становления службы охраны и ее особенностями, довели информацию о структуре и задачах, выполняемых Департаментом охраны, спортивных достижениях сотрудников. Подробнее остановились на требованиях к кандидатам на службу в органы внутренних дел, довели порядок поступления в учреждения образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» и «Академия МВД Республики Беларусь».