Оперативное совещание по теме COVID-19 прошло в Могоблисполкоме

Оперативное совещание по теме COVID-19, в том числе объемах и ходе принимаемых мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции, прошло в Могоблисполкоме. В нем, в формате видео-конференции, приняли участие все районы Могилевщины.

- На текущий момент в области наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19, но вместе с тем наблюдается эпидподъем ОРВИ, регистрируются и случаи гриппа, - отметил заместитель председателя Могоблисполкома Валерий Малашко. – Несмотря на то, что вакцинация, в целом по региону, продолжается активно, следует констатировать некоторое снижение ее темпов, по сравнению с ноябрем. Пока Могилевщина отстает и от графика вакцинации против гриппа. А это в нынешнем сезоне особенно важно. Как уже говорилось, если в прошлом году коронавирус практически «вытеснил» прочие вирусы, то в нынешнем - случаи гриппа уже регистрируются. Начался и подъем заболеваемости ОРВИ среди детей. В связи с этим необходимо ускорить и темпы вакцинации против гриппа, и ревакцинации, и "подтянуть" первичную вакцинацию среди тех, кто еще не прививался.

Впереди новогодние праздники, Беларусь, в том числе и Могилевскую область, планируют посетить туристы, поэтому нужно максимально обезопасить население с помощью вакцинации. Например, в России уже регистрируются случаи заражения штаммом «омикрон». Важно донести до населения мысль о том, что беспечность (отказ от вакцинации) может дорого стоить. По этой же причине необходимо обратить самое пристальное внимание на сферу услуг (гостиницы, санатории, транспортные организации, досугово-развлекательный сектор).

- Есть вопросы и по сфере торговли. По вечерам в некоторых больших магазинах можно увидеть очереди, где о физическом дистанцировании и речи не идет, потому, что работают по 2-3 кассы, при наличии 7-8. Администрация объясняет это болезнью, в том числе и коронавирусом, сотрудников. И вместе с тем, пока в сфере торговли привито всего около 20% работающих, - привел пример Валерий Малашко, еще раз напомнив всем участникам совещания об усилении профилактической работы с населением, в том числе информационно-разъяснительной.

На текущий момент в области против COVID-19 привито 47% населения (первым компонентом), более 36% завершили полный курс вакцинации.

- Однако данный уровень охвата вакцинацией недостаточен, - считает главный врач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Нечай. – Поэтому поставлена задача, в срок до 15 декабря, приложить все усилия для достижения 50% планки привитого населения.

Что касается темпов вакцинации, в разрезе районов области, пока в аутсайдерах Кличевский, Костюковичский, Осиповичский, Славгородский и Чаусский районы.

По словам начальника главного управления по здравоохранению Могоблисполкома Александра Старовойтова, не так активно, как следовало бы, идет вакцинация беременных и кормящих женщин – в большинстве районов это 27,8%. Тем не менее, в Могилеве привито 56% данной категории, в Бобруйске 52,8%, в Дрибинском районе - 64%, Кричевском - 72,6%, Мстиславском - 65%, Чаусском - 46,7%.

- Говорите, убеждайте, мотивируйте, приводите примеры, а кого-то и в «красную зону» сводите, возможно тогда противники прививок поймут, что коронавирус не щадит никого - ни пожилых, ни молодежь, ни детей. А самый главный инструмент борьбы с COVID-19 сегодня – вакцинация, - резюмировал Валерий Малашко.

mogilevnews.by