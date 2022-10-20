Оперативное совещание Могилевского областного управления Департамента охраны

В Могилевском областном управлении охраны состоялось оперативное совещание, в котором принял участие руководящий состав подразделений охраны области.

На совещании присутствовал заместитель начальника управления идеологической работы и кадрового обеспечения Департамента охраны – начальник отдела комплектования полковник милиции Андрей Курманский.

На повестке дня рассматривались организация и эффективность служебной деятельности гражданского персонала военизированной и сторожевой охраны, состояние работы по комплектованию вакантных должностей рядового и начальствующего состава в подразделениях Департамента охраны области.

После проведения строевого смотра с руководящим составом подразделений охраны области провели служебные занятия и в качестве лекторов выступили сотрудники аппарата управления.

Начальник Могилевского областного управления полковник милиции Игорь Драчев открыл оперативное совещание и отметил, что основные усилия подразделений охраны направлены на надежное обеспечение охраны объектов всех форм собственности, увеличение объемов оказываемых охранных услуг, укрепление дисциплины и законности среди личного состава, подбор кандидатов на службу в органы внутренних дел, обозначил ряд задач и потребовал от каждого начальника должной самоотдачи при выполнении служебных обязанностей.

После подведения итогов по направлениям служебной деятельности Игорь Иванович вручил сотрудникам очередные специальные звания.