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Калейдоскоп

Опасный астероид диаметром более 1 км пролетит мимо Земли 18 января

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Опасный астероид диаметром более 1 км пролетит мимо Земли 18 января

Астероид 7482 (1994 PC1), диаметр которого составляет около 1,1 км, пролетит мимо Земли 18 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Самое близкое расстояние, на которое астероид подберется к Земле, составит около 2 млн км, он пролетит со скоростью более 70 тыс. км/ч. Несмотря на то, что в своем максимальном приближении астероид будет находиться на расстоянии, в несколько раз превышающем расстояние от Земли до Луны и какой-либо реальной угрозы столкновения нет, специалисты NASA расценивают подобные космические объекты как "потенциально опасные".

Астероид 7482 (1994 PC1) был открыт шотландским астрономом Робертом Макнотом в 1994 году.

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