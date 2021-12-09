Опасные «игры» наркобизнеса

В сводках милиции почти каждую неделю мелькают сообщения о задержании за сбыт наркотиков. Что затягивает в опасную «игру»? Чем рискуют «минеры»? На что обратить внимание родителям, чтобы вовремя остановить подростка и не дать перешагнуть черту? Обо всех нюансах, касающихся «наркотических» преступлений и ответственности за них, поговорим с начальником отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома Вадимом Боложко.

– В сфере незаконного оборота наркотиков в Бобруйске выявлено 106 преступлений с начала года, из них 56 связаны именно со сбытом. Возбуждено 4 уголовных дела в отношении несовершеннолетних, из них трое являются сбытчиками наркотиков в сети Интернет. Основным способом сбыта наркотиков является бесконтактный тайниковый метод. 99,9 процента сбыта происходит в сети Интернет через платформу, не подконтрольную государству. К сожалению, поэтому мы ее заблокировать не можем. В настоящее время популярны психотропные вещества альфа-PVP, мефедрон. На втором месте – марихуана, которую выращивают самостоятельно, либо сбор дикорастущих растений. И третий, самый смертельный наркотик (от него в этом году уже было две смерти), – метадон. В текущем году на трех крупных задержаниях было изъято фактически 3,5 кг психотропов.

– Вадим Владимирович, каким образом завлекают в наркобизнес?

– В основном вовлечение молодежи происходит путем спам-рассылки в мобильные телефоны через популярные соцсети и мессенджеры. Предлагают заработать большие деньги за непродолжительный период времени (две недели, месяц). А молодые люди наши хотят все и сразу, поэтому «ведутся» на эту уловку. В спам-рассылке не смотрят, милиционер ты, студент или пенсионер, – приходит всем. Просто нужны определенные познания, навыки и умения, чтобы понимать, как перейти по ссылке и что делать дальше, которыми, как правило, обладает продвинутая в гаджетах молодежь, а не старшее поколение. Поэтому именно молодые люди становятся жертвами, а впоследствии и преступниками в данном наркобизнесе. Вербовщики описывают картину с радужной стороны, не говоря о негативных последствиях. Но, как показывает практика, ответственности избежать тяжело. Даже применяя конспиративные методы, молодые люди все равно попадают на скамью подсудимых сразу на значительный срок. Если молодежи рассказывают об этих методах, то и мы о них соответственно тоже знаем, анализируем с позиции профессионалов.

– Получается, что вербовщиков вы не можете выловить, потому что они находятся за пределами, возможно, даже страны?

– Вербовщики тоже привлекаются к ответственности. В текущем году был задержан на территории Российской Федерации житель Бобруйска, который являлся одним из организаторов интернет-магазина и работал по сегменту СНГ. Нашим подразделением взят один из организаторов интернет-магазина, который обеспечивал поставку и сбыт наркотиков через закладки. Но надо понимать, что вербовщиков, диспетчеров, бухгалтеров единицы, а непосредственно выполняющих всю черновую работу «минеров» тысячи. Их деятельность самая активная, поэтому чаще всего именно «закладчики» попадают в поле зрения органов внутренних дел, а вербовщик остается в тени.

– За закладками же кто-то приходит? Явно потребители… Их отслеживаете?

– Да, но упор нашей работы сделан именно на выявление наркосбытчиков, хотя любой наркопотребитель является потенциальным сбытчиком. Банальный пример: потребитель берет какой-то наркотик в крупном размере и начинает распродавать среди своих знакомых по старинке «из рук в руки». Такие люди достаточно быстро становятся известны органам внутренних дел. К примеру, сейчас возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который приобретал наркотики и угощал друзей-сверстников. Благо, что они этот наркотик не употребляли инъекционно, а только курили и нюхали, благодаря чему остались живы.

– Вы говорите, что в большинстве случаев наркосбытчики – это молодежь. Но сейчас в школах, колледжах, организациях, через СМИ проводится огромная профилактическая работа против наркотиков. Неужели они не понимают, насколько рискуют испортить себе жизнь?

– Сбыт наркотиков – уголовно наказуемое деяние, и они это прекрасно понимают, просто под психологическим воздействием вербовщиков не в полной мере осознают социальную опасность своих действий и идут на это ради легкого заработка. «Минеры» практически все в возрасте от 14 до 30 лет. В большинстве случаев они и судимы никогда не были. Была у нас такая ситуация с семейной парой. Женщина в декретном отпуске, муж работает на заводе. Ей приходит сообщение по данному заработку. Ее подвербовали, а она мужу расписала, как можно быстро заработать в 10 раз больше. Вместе они организовали наркобизнес. Месяц поработали, заработали, потратили. Не поймали их. Решили: больше не будут этим заниматься. А ребенок растет, нужны деньги, хочется многого. Через месяц снова влезли в наркобизнес, и на этот раз их поймали. Теперь сидят в тюрьме, им грозит лишение свободы до 15-20 лет, а ребенка воспитывает бабушка.

– Есть разница в наказании, если попался за наркотики несовершеннолетний или взрослый человек?

– Последствия для всех одинаковые. Есть возраст наступ­ления уголовной ответственнос­ти: за сбыт наркотиков – с 14 лет, за хранение – с 16 лет. За сбыт наркотиков статья предполагает до 15 лет лишения свободы, за организованные преступные группы – до 20 лет. Как только человек берется за наркотики, должен четко понимать, что автоматически наступает ответственность по Уголовному кодексу. А в случае установления фактов, когда от сбыта наркотиков после их употребления наступает смерть, то уголовная ответственность – до 25 лет лишения свободы. В этом году такие дела возбуждались, одно уже раскрыто и находится на рассмотрении в суде: задержанный сбывал наркотики знакомому, после их потребления человек умер.

– Когда задерживают несовершеннолетних, родители знали, чем занимался их ребенок или нет?

– Вот последний случай: несовершеннолетний похитил у матери деньги, стал приобретать наркотики. Проводились профилактические беседы нашими сотрудниками. Ребенка поставили на учет к наркологу. Мать, естественно, обо всем знала. Спустя 2-3 недели подросток снова приобретает наркотики. В некоторых случаях родители знали, а в некоторых даже не догадывались. Каждая ситуация уникальна, и каждый случай имеет под собой подводные течения. Ни один подросток прос­то так не стал заниматься сбытом наркотиков, что-то его на это подтолкнуло: семейное положение, окружение, стремление стать независимым от родителей, показать значимость в глазах других.

– А как на них повлиять, если подростки никого не хотят слушать…

– Да, повлиять очень тяжело. Но хотя бы довести эту информацию, обратиться к специалис­там для проведения профмероприятий. На сайте POMOGUT.BY все написано и разложено по полочкам, как поступать родителям в случае установления, что ребенок стал наркосбытчиком. Надо делать для себя выводы, потому что мы руководствуемся буквой закона и за любое преступление придется нести ответственность. Из практики скажу: меньше 10 лет те, кто занимается сбытом наркотиков, не получают.

– Если подросток случайно попал в компанию, где предлагают или употребляют наркотики, как ему себя вести?

– Как можно скорее уносить ноги оттуда. Потому что неизвестно, в какой момент в дверь постучат сотрудники милиции. Во время задержания, когда будут обнаружены наркотики, очень тяжело потом на следствии объяснить, что зашел случайно. Поверьте, там все окажутся «случайно». Если уж попал в такую компанию, то для начала, преж­де чем сообщать в милицию, любой подросток должен пообщаться со своими родителями. Ребенок не всегда объективно может воспринимать информацию. У меня был случай, когда выступал в школе, а одна мама говорит: «Моему 9-летнему сыну второклассник предлагал употребить наркотики». Ну вы ж понимаете, откуда там могут быть наркотики. Поэтому каж­дая ситуация индивидуальна. Надо смотреть, где реально, а где надуманно.

– Сама столкнулась в родительском чате с информацией, что детям раздают в школе наркотики в виде конфет. Это был фейк?

– Да, это фейк. Наркотиков в форме конфет за мою практику (а я 15 лет в наркоконтроле) никогда не было. Надо не впадать в панику, а включить здравый смысл. Наркотики – это бизнес.

Наркосбытчики хотят зарабатывать деньги на чужих судьбах, на чужих смертях, на чужом здоровье. У наркобизнеса ориентация не может быть направлена на сегмент детей начальной школы. Это абсурд. Тем более что подобная деятельность никак не может остаться незамеченной.

– Дайте совет, как избежать вовлечения в преступную схему наркоторговли?

– Самая простая пословица, которую надо помнить: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Деньги, которые дают за работу в наркоторговле, неспроста такие большие. Это огромный риск привлечения к уголовной ответственности. Люди понимают, что их ждет наказание, но как только подсаживаются на крючок легких денег, не могут отказаться от этого, выходят на закладку снова и снова, пока не оказываются на скамье подсудимых. Бывает, при задержании «закладчики» даже не знают, какой наркотик они раскладывают. Когда подросток в возрасте 15-17 лет садится за наркотики в тюрьму, то потом, выйдя в 30 лет, понимает: образования нормального нет, семью завес­ти тяжело, работу найти сложно, других способов заработать не знает – жизнь под откос. В итоге – снова тюрьма.

– На что родителям обратить внимание, чтобы вовремя выявить вовлечение подростка в наркосбыт?

– Перво-наперво выяснить, откуда у него появляются деньги, новые гаджеты. Кстати, вербовщики даже прописывают способы сокрытия доходов от родителей. Обязательно посмотрите, какие мобильные приложения установлены в телефоне ребенка. Насторожитесь, если имеется много фотографий участков местности, подъездов, фонарных столбов, деревьев. И третье, работодатели тайниковым методом передают «минерам» банковские карточки, на которые перечисляют большие суммы денег. Сложив все эти наблюдения, можно сделать вывод, что ребенок стал на путь «закладчика», с которого его надо свернуть вовремя. Потому что потом будет очень печально провожать его в места лишения свободы.