Опасности зимы. Как снизить риск падений и травм при гололедице и гололеде?

Зима – сезон повышенного травматизма. Нынешний сезон нередко сопровождается переменчивой погодой: то снегопад, то оттепель, то метель, то гололед. Синоптики заблаговременно предупреждают нас об опасных погодных условиях, часто в прогнозах погоды звучит: «на дорогах гололедица» или «гололед». Оба термина обозначают скользкую дорогу, но, это не синонимы.

Гололедица — это тонкий слой наледи, покрывающий дороги после резкого похолодания, сменившего плюсовую температуру, оттепель. Гололед – это прочный и толстый слой льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при падении осадков (мороси, дождя) на остывшую землю. Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Именно гололед становится причиной самых травмоопасных падений. Самые частые «зимние» травмы — переломы лучевых костей в нижней трети, лодыжек и ребер. Нередки растяжения связок, черепно-мозговые травмы. При падении назад могут быть переломы копчика, позвоночника. Особенно опасны падения для пожилых людей, часто они заканчиваются тяжелейшей травмой – переломом шейки бедра. Снизить риск травм во время перемещения по обледеневшей дороге можно, соблюдая следующие меры предосторожности.

Меры предосторожности

– Следите за прогнозом погоды, чтобы заблаговременно подготовить подходящую одежду и обувь. Образование гололеда особенно вероятно при температуре воздуха от 0° до -3° С.

– Внесите коррективы в привычный маршрут, выходите из дома заранее, чтобы избежать спешки. Идите медленнее, чем обычно, быстрая ходьба повышает вероятность падения на льду.

– Обеспечьте рукам свободу. Свободные руки помогут вернуть баланс и удержать равновесие при падении. При ходьбе держите руки слегка разведенными и согнутыми. Не прячьте руки в карманах. Не занимайте обе руки сумками. Не разговаривайте по телефону на ходу.

– Будьте особенно осторожны при переходе проезжей части. Не перебегайте дорогу! На обледеневшей дороге автомобиль может не успеть затормозить, так как тормозной путь удлиняется.

– Пожилым людям желательно пользоваться при ходьбе тростью с резиновым наконечником или специальной палкой с заостренными шипами.

– Будьте предельно внимательны, спускаясь по уличным лестницам. Ставьте ступню вдоль ступенек, спускаясь «боком». По возможности – держитесь за перила.

– Делайте небольшие шаги, слегка согнутыми в коленях ногами, корпус при этом немного наклоните вперед. Перенесите всю тяжесть тела на одну ногу, убедившись, что ступня стоит на льду твердо, переносите вес и центр тяжести на другую ногу. Наступайте полностью на всю подошву.

– Старайтесь обходить места с явным обледенением (замерзшие лужи), если этого сделать нельзя - передвигайтесь «лыжным» шагом, не отрывая подошв от земли.

– Будьте внимательны при выборе зимней обуви! Она не только должна защищать от холода, но и обеспечивать хорошее сцепление подошвы со скользкой поверхностью, и устойчивость. Откажитесь от обуви на высоких каблуках, платформе, гладкой подошве без рельефа. Золотой стандарт обуви – устойчивая модель на низком (3-4 см) широком каблуке, с глубоким протекторным рельефом на подошве (борозды расположены не вдоль, а поперек).

– Не надо пытаться «упасть красиво», чем обычно страдают женщины. Необходимо максимально сгруппироваться, а падать желательно на бок.

– При падении нельзя выставлять в стороны руки или ноги, потому что любая такая конечность принимает на себя в этом случае всю силу удара и может быть травмирована, ведь вся кинетическая энергия при этом переносится в одну точку.

– Необходимо максимально избегать падения на спину, удара затылком. Ведь повреждения позвоночника и черепно-мозговые травмы могут быть весьма тяжелыми и лечатся долго, а в ряде случаев чреваты и летальным исходом.

– При падении спасать следует не имущество, а себя - сумки и другие предметы нужно выбросить из рук и группироваться всеми конечностями.

Первая помощь при травмировании

Покой и холод – первая помощь, при всех травмах. Надо зафиксировать руку или ногу, чтобы ее обездвижить и предотвратить дальнейшее травмирование. Холод уменьшает отек, травматизацию мягких тканей и болевой синдром. Дальнейшие действия – транспортировка в медицинское учреждение, для оказания профессиональной помощи. Выходя на улицу, особенно в те дни, когда «плюс» на улице меняется на «минус» или наоборот, нужно оценивать каждый свой шаг! Помните, лучшая профилактика зимних травм — это осмотрительность!

Татьяна Тимошенко. Врач-хирург УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3».