Опасное электричество

Важно соблюдать элементарные правила поведения вблизи воздушных линий электропередач. Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается производить в охранных зонах ВЛ любые работы, в том числе и ловлю рыбы. Под проводами воздушных линий электропередачи нельзя возводить какие-либо вспомогательные или временные постройки, складирование материалов и т.п. Напомните детям об опасности электрического тока, ведь пренебрежение элементарными правилами может привести к несчастному случаю. Опасность электричества в том, что для поражения током не требуется прямого контакта с токоведущими частями электрооборудования – достаточно приблизиться к ним на недопустимое расстояние.

Рыбакам необходимо помнить, что рыбалка зачастую приносит не только удовольствие, но и таит угрозу вашей жизни. Чаще всего это происходит, когда вблизи водоемов и рек проходят воздушные линии электропередачи. Длина современного удилища может достигать минимальной нормативной высоты подвеса проводов ВЛ. По этой причине нередки случаи получения рыболовами-любителями электротравм при забросе лески в охранной зоне ВЛ, либо при переносе длинного удилища в вертикальном положении под проводами. В Бобруйском районе в этом году погиб еще один рыбак-любитель на озере Солдатское. Убедительная просьба обращать внимание на знаки безопасности, которые расположены в районах прохождения высоковольтных линий, в местах возможной ловли рыбы. Опасность заключается также в том, что в случае падения провода на землю или пробоя изолятора, человека может поразить током на расстоянии. Вследствие действия электрической дуги, а также шагового напряжения. Особую опасность представляют оборванные во время сильного ветра провода. Где бы они не находились – на земле, на дереве или в воздухе. Поэтому к оборванному проводу не только прикасаться, но и подходить ближе 8 метров категорически запрещено.

Тепло и электроэнергия – понятия неразделимые

Ежегодно одним из наиболее важных вопросов в энергетической сфере является подготовка к ОЗП (осеннее-зимнему периоду). Капитальные ремонты и техническое обслуживание электрооборудования эксплуатирующая организация производит на основании утвержденного годового графика, в течение всего календарного года, включая отопительный сезон. Данные работы не могут выполниться без отключения электрооборудования.

В частных домах и квартирах устанавливаются сотни разнообразных систем индивидуального, отопления. Для отопления частного дома собственники устанавливают в основном газовые, электрические или твердотопливные котлы.

Надежность работы отопительных систем напрямую зависит от качества и надежности их электроснабжения. Отопление должно быть непрерывным, независимо от аварий и сбоев в энергетических системах. Первый вопрос, который возникает у собственника газового и электрического котла – что будет при отключении света? Ответ очевиден — система отопления остановится! А если на улице зима? Для того чтобы избежать неприятной ситуации, рассмотрим следующий вариант.

Непосредственно для защиты отопительного котла необходимо предусмотреть установку источника бесперебойного питания (далее ИБП) и по возможности оставить в качестве резервного источника тепла печное отопление, которое независимо от наличия электричества всегда сможет обеспечить теплом ваш дом.

Какие преимущества может дать ИБП:

– избавят вас от необходимости вмешиваться в процесс эксплуатации отопительной системы;

– защитят вашу бытовую и отопительную технику от так называемых «скачков» напряжения;

– обеспечат бесперебойную работу системы отопления при отключении электроэнергии.

Зачастую потребителями приобретаются не ИБП, а стабилизаторы напряжения, которые в свою очередь не выполняют всех вышеуказанных функций. Нередки случаи, когда при выезде оперативной бригады по заявкам потребителей о высоком или низком напряжении, показания на стабилизаторах напряжения разительно отличаются от действительных показаний на поверенных приборах, применяемых работниками оперативных бригад электросетей.

Что касается подготовки энергосистемы к ОЗП, основными профилактическими мероприятиями являются: замена оголённых проводов на изолированные на линиях, проходящих по лесным массивам; расчистка просеки от угрожающих деревьев; реконструкция ВЛ-0,4-1ОкВ., замена силовых трансформаторов и оборудования КТП. Данные работы не могут быть выполнены без отключения электрооборудования подстанций, ВЛ. Поэтому хотелось бы чтобы люди с пониманием относились к временному отключению электроэнергии.

Согласно договору электроснабжения, заключаемому между энергоснабжающей организацией (РУП «Могилевэнерго») и Бытовым абонентом, энергоснабжаюшая организация имеет право: после предварительного уведомления через СМС уведомление, сельские исполнительные комитеты, по телефону и т.д. прекращать подачу электрической энергии Бытовому абоненту при проведении работ по реконструкции сетей 0,4-1OkB. на период длительностью до 3 суток; ремонтных работ длительностью не более чем на 24 часа; прекращать без предварительного уведомления подачу электрической энергии Бытовому абоненту для проведения кратковременных и неотложных работ (оперативных переключений) не более чем на 2 часа; для проведения аварийно-восстановительных работ длительностью не более чем на 24 часа.

С.А. Белкин, заместитель начальника СЛЭП филиала «Бобруйские электрические сети».