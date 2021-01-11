Опасная зима. Как избежать непредвиденной ситуации?

Мы все, и дети, и взрослые, радуемся выпавшему снегу! Фото бобруйчан на фоне заснеженного города появляются во всех социальных сетях. Однако снег не только несет нам радость. Серьезная зимняя опасность, подстерегающая буквально на каждом шагу – снежные карнизы и сосульки на крышах, которые могут в любой момент обрушиться на прохожих или стоящие рядом автомобили. Угадать тот самый момент, когда снег сойдет с покатой крыши или сосулька решит, что висеть ей уже надоело, совершенно невозможно. И даже одна ледяная сосулька, тем более глыба снега, могут причинить большой вред.

Во избежание непредвиденных ситуаций, основной совет от МЧС прост: ходить подальше от крыш, карнизов, балконов домов и объяснять детям, почему запрещается играть на этих опасных участках. Также, пытаясь сократить путь, не заходите за огороженные лентами опасные зоны тротуаров и не паркуйте автомобили там, где на них могут упасть опасные творения зимы. Если это в ваших силах – периодически сбивайте сосульки и чистите крыши от снеговой нагрузки.

Елена Кричко,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям