ООН впервые направила медицинскую помощь в Афганистан после смены власти в стране

Самолет Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) с медицинской помощью приземлился в Афганистане, это первый подобный доставленный груз после перехода власти в стране к боевикам радикального движения "Талибан". Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"ВПП заявила, что самолет с медицинскими препаратами и материалами приземлился сегодня в Афганистане", - сказал Стефан Дюжаррик.

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии", доставило в аэропорт города Мазари-Шариф более 12 т грузов. Их будет достаточно для проведения порядка 3,5 тыс. хирургических операций и лечения 6,5 тыс. пациентов с травмами. Материалы будут распределены между 40 больницами. Официальный представитель генсека отметил, что это первый из трех подобных рейсов для покрытия экстренных медицинских потребностей страны.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого "Талибан" развернул масштабную миссию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошел в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в провинции Панджшер. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.