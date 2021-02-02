Онлайн-университет третьего возраста появился для старшего поколения в Беларуси

ОО "Белорусская ассоциация социальных работников" развивает свой социальный проект "Минский университет третьего возраста" (УТВ), запустив онлайн-университет.

"Минский университет третьего возраста" работает с 2013 года. За время работы обучение на бесплатных курсах прошли несколько тысяч минчан старше 60 лет. В списках слушателей каждый год были пенсионеры, которые приезжали на занятия из других городов, также поступали запросы на дистанционное обучение. В 2021 году, благодаря поддержке генерального партнера проекта, компании JTI, пожелания старшего поколения о возможности обучения онлайн из любого уголка Беларуси исполнятся.

Доступ к занятиям бесплатный. Для людей старшего поколения это отличная возможность получать дополнительные навыки максимально безопасно с учетом эпидемиологической обстановки, подчеркнули партнеры проекта.

Онлайн-университет третьего возраста представляет собой специальную платформу, где будут собраны десятки видеокурсов. Часть курсов для удобства изучения разбита на небольшие фрагменты, по завершению каждого из которых предусмотрен контроль пройденного материала в виде небольшого теста. Есть лекции, которые можно прочесть или посмотреть в записи, например, "Как открыть свое дело на пенсии", Мировая художественная культура.

В настоящее время платформа работает в тестовом режиме.

Организаторы онлайн-университета приглашают волонтеров-преподавателей для проведения занятий, а также партнеров, которые хотят поделиться полезной информацией со старшим поколением и в поиске дополнительной площадки для размещения своих лекций, вебинаров, статей. Оставить заявку на сотрудничество можно на pr@basw-ngo.by.