Онлайн-конкурс по уходу за домашними животными «Мой домашний любимец» среди бобруйчан с инвалидностью

Без домашних животных трудно представить нашу жизнь. Это своеобразные генераторы домашнего уюта. Они нас провожают, ждут и встречают дома. Наверняка все согласятся, что без кота в доме жизнь не та. Такое количество искренней любви и нежности, которое нам дарят наши питомцы, вряд ли еще где-то встретишь. И пусть мы разговариваем на разных языках, они все понимают. Для братьев наших меньших очень важна наша забота и любовь. Нужно помнить и не забывать, что мы в ответе за тех, кого приручили.

Отделением дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» объявлен онлайн-конкурс по уходу за домашними животными «Мой домашний любимец». Участники представили на конкурс фотоснимки своих любимых питомцев с небольшими рассказами о них.

Например, Анастасии Ситник ее любимую собаку Буську подарила на День рождение бабушка. С тех пор Настя заботится о Буське и занимается ее воспитанием: играет, выводит на прогулки, кормит, убирает за ней. По словам Насти, эти обязанности для нее не в тягость. Она с удовольствием их выполняет. Для нее главное видеть счастливые и благодарные глаза Буськи. В такие моменты она хозяйке может даже спеть песенку на своем собачьем языке. Буська любит петь, как и Анастасия.

В семье Ирины Юшкевич рыжий, пушистый и ласковый новый член семьи по имени Малыш появился благодаря интернету. Они увидели в соцсетях маленького усатого обаяшку ищущего дом и не смогли остаться равнодушными. О сделанном поступке ни разу не пожалели. Заботятся о питомце всей семьей и не представляют своей жизни без Малыша, а он без них.

Жюри нелегко придется с выбором победителя, потому что все конкурсанты великолепно заботятся о своих питомцах, а они у них замурчательные. Каждый участник будет отмечен дипломом, а питомец вкусняшкой.