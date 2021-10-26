Онлайн-инструмент индивидуальной психологической помощи подросткам скоро заработает в Беларуси

Детский фонд ООН в Беларуси совместно с экспертами Республиканского центра психологической помощи завершает разработку онлайн-платформы для оказания квалифицированной индивидуальной психологической помощи подросткам. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Здоровье ребенка сегодня - здоровая нация завтра. О реализации Национальной стратегии укрепления здоровья детей и подростков в Республике Беларусь" представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай, передает корреспондент БЕЛТА.

Здоровье и благополучие подростков - важное направление сотрудничества с партнерами из числа госорганов. Подростковый возраст - период существенных изменений, необходимо понимание того, какие механизмы протекают в период развития молодых людей в их организме, психике. С этой целью совместно с Минздравом разработана платформа - 56 центров дружественных подросткам по всей стране. "Они направлены на профилактику тяжелых состояний, других осложнений, рисков и уязвимостей, прежде всего в области репродуктивного здоровья. Более 50 тыс. подростков ежегодно получают разнообразную помощь и консультации в этих центрах", - рассказала Таня Радочай.

Но она считает, что эту платформу нужно более активно использовать, в частности, в сфере психического здоровья и благополучия подростков. Поэтому ЮНИСЕФ сейчас много работает со специалистами системы здравоохранения, с психологами, педагогами, чтобы разработать новые подходы такой работы посредством разных каналов (например, через школы). И что особенно важно - онлайн, в интернете, мессенджерах.

"Сейчас такой онлайн-инструмент разрабатывается совместно с экспертами Республиканского центра психологической помощи. При разработке мы тесно сотрудничаем и с подростками, молодыми людьми, чтобы понять лучше, что их беспокоит, какого рода помощь они ожидают. Простыми словами, этот онлайн-инструмент, который будет доступен и в мобильных телефонах, - это место, куда подростки могут обратиться за информацией по вопросам, которые их волнуют. И что особенно важно, получить профессиональное психологическое сопровождение реальных специалистов. То есть напрямую связаться для консультации и ответа на конкретный запрос с экспертом", - сказала Таня Радочай.

Она уточнила, что такой инструмент находится на последнем этапе разработки. И надеется, что опыт реализации такого проекта в Беларуси будет положительно воспринят и другими странами.