Они все наши. Детский дом Бобруйска принимал гостей

28 декабря в детский дом, что на улице Пушкина, пришли гости – те, кто на постоянной основе оказывает помощь этому учреждению. Представители силовых структур и правоохранители, чиновники, бизнесмены, руководители предприятий нашего города – все не с пустыми руками. 40 нарядных воспитанников встретили новогодней постановкой, где было место и рисованию на песке, и шоу ростовых кукол, и восточным и цыганским танцам. Этот день запомнился всем, ведь в нем было много света и радости, подарков и надежд, что сказкой для этих детей однажды станет реальная жизнь.

Директор детского дома Марина Шарко (или, как все ее называют, мама) не стала произносить вслух, чего желает ребятам: «Каждый год говорю, а в этот раз думаю: может, если загадать молча, все исполнится?»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло признался, что эмоции переполняют: «От всех взрослых хочу сказать, что сегодня мы оказались в сказке благодаря нашим деткам. Хочется пожелать тепла и уюта, крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний. Коллективу учреждения низкий поклон за труд».

Заместитель прокурора Могилевской области Андрей Волков обратился к ребятам с такими словами: «Вы такие молодцы! Желаю, чтобы сбылась ваша мечта в следующем году. Знаю, о чем вы мечтаете, и искренне хочу, чтобы все осуществилось. Отдельное спасибо взрослым. Всем счастья и здоровья».

Заместитель председателя Бобруйского горисполкома Ольга Жук тоже поблагодарила ребят и коллектив детского дома за новогоднее представление: «Вы молодцы. Я каждый раз удивляюсь вашим талантам. Вы умеете и петь, и танцевать, и рисовать песком… Дорогие ребята, хочу пожелать, чтобы все желания сбылись под бой курантов».

Детям вручили не только сладкие подарки, но и мячи, билеты на детское представление в столице, наборы для творчества, бытовую технику. Желающих порадовать ребят было много. Это и 147-й зенитный ракетный полк, и войсковая часть 64608 (Лапичи), и 83-й отдельный ордена Красной Звезды инженерно-аэродромный полк, и в/ч 5527… Работники МЧС предоставили и подарки, и исполнителя главной роли – Деда Мороза. Даже его брат показался в окне, а потом магическим образом проник внутрь здания и рассказал деткам о безопасности в новогодние дни.

Что добавить, Новый год воспитанники детского дома отпускать не захотят. Действительно, пусть их самое заветное желание сбудется, но мы не будем произносить его вслух.