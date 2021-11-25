Они для нас – страница жизни, мы для них – вся жизнь. 5 замечательных историй ко Всемирному дню домашних питомцев

У кого из нас в детстве не было домашних питомцев или кто из нас о них не мечтал, натыкаясь на суровое материнское «Никаких котов в квартире!»? Котики, собачки, попугайчики и хомячки, рыбки и черепашки – не только для красоты и гармонии, но и для души, для сердца, для покоя. Ко Всемирному дню домашних питомцев (а они бывают ой какие разные!) мы собрали истории пяти бобруйчан. Где-то грустные, где-то веселые, где-то поучительные, но все об одном – как здорово, что они, эти питомцы, существуют!

Артем Кочетков, столяр:

– Жизнь без кота в доме себе не очень представляю. А началось все в далеком 1996 году. Продали мы квартиру и перебрались в пригородный поселок с огородом-коровкой-курочкой и прочим подсобным хозяйством – все полегче было. От старых хозяев остался нам в наследство кот: черный, аж антрацитовый, без единого светлого пятнышка. После того как мы друг к другу привыкли, этот товарищ решил, что моя спина – самое отличное место для ночевок, ведь все равно я сплю только на животе и практически не шевелюсь. В общем, нормально устроился. А поскольку котяра был старый, то и прожил он с нами чуть больше пары лет.

...Прошло примерно три недели с момента погребения кота. Пришел я ночью домой. Ну как ночью – под утро, да и как пришел – еле присунулся после дня рождения у друзей. Пришел и упал спать. Просыпаюсь и чувствую, что на спине спит кот! Через некоторое время до меня стало доходить: как так, я же тебя, друг мой родимый, сам закопал! Собрав мозги в кучу и силу воли в кулак, я с большим трудом смог повернуть голову и посмотреть через плечо. На моей спине, свернувшись в комок, спал маленький, черный, аж антрацитовый, без единого светлого пятнышка котенок. На вопрос «Откуда взялся?» получил ответ: «сам пришел» – мать утром обнаружила его на крыльце. Агрессии не проявлял, дал себя погладить, позволил напоить молоком и зашел в дом. Причем зашел так, как будто бы здесь родился, не осматривался, не обнюхивался, а целенаправленно шел в мою комнату, залез мне на спину и уснул. Мистика!

В деревне без кота никак, и поэтому мы этого наглеца оставили, назвали Черных. Прожил он долгую и, надеюсь, счастливую жизнь. Выпил цистерну молока, съел тонну мышей, завел гарем из соседских кошек, никогда не пускал на свою территорию чужих хвостатых и лет через пятнадцать благополучно помер, оставив после себя немалое количество сыновей и дочерей.

Полина Колосовская, флорист:

– У меня было много домашних питомцев, но первым по-настоящему осмысленным стал, как ни странно, не привычный кот или собака. Итак, когда-то, когда деревья были большими, у меня жил рак по имени Григорий.

...Однажды я прогуливалась по рынку, а там копошились раки. И так мне их жалко стало, что я решила заполнить пустоту своего аквариума каким-нибудь раком.

– Мне одного, пожалуйста, – сказала я продавщице.

Она явно удивилась моей просьбе.

– Одного... килограмма хватит?

– Нет. Мне одного рака.

– А... Зачем?

– Я его буду любить и растить, – твердо ответила я.

В ее глазах загорелся интерес.

– А какого именно, выбрали?

– Нет, но сейчас и приступлю! – воодушевилась я.

Это оказалось невозможным, потому что все раки выглядели и копошились совершенно одинаково.

Я наугад ткнула в рака, а продавщица так же наугад выловила мне совсем не его. Но я решила, что это судьба.

– Бодрый, – удовлетворенно отметила она, глядя, как рак размахивает клешнями на пакет. Она запихала его в этот пакет, взвесила, мы рассчитались, и я отправилась домой с шуршащим кульком.

Дома я всыпала в аквариум песок, положила туда корягу, чтоб Григорию было куда прятаться от моих любопытных очей, налила воды и решила почему-то кормить его листвой. И травой.

Листву и траву Григорий жрать отказывался категорически и вообще от меня тщательно скрывался. Небось, активная тусовочная жизнь опротивела ему еще на рынке. Через 3 дня я выковыряла его на свет божий и посадила на пол. Прискакала моя кошка, понюхала с отвращением пахнущего почему-то болотом нового питомца, а Григорий... рванул к ее миске с сухим кормом. Ну как рванул... По-рачьи побежал.

– Ага! – возликовала я.

И оказалось, если рака кормить размоченным сухим кошачьим кормом, он становится гиперактивным, темнеет, буреет и размахивает клешнями. И очень активно зарывается в песок. Это уж потом я купила в зоомагазине для него креветочный корм. Григорий, кажется, не обрадовался и некоторое время неохотно его ел. Потом привык.

Жил он, увы, недолго, но зато прикольно линял. Вот таким оказался мой первый осознанный питомец. Опыт и воспоминания на всю жизнь!

Михаил Карпов, товаровед:

– Коты, собаки, попугаи, рыбки – это, конечно, все очень мило, но избито и неудивительно. А у соседей полудомашним питомцем в деревне был... козел. Бяшка. В прямом смысле слова домашнее животное такое, хоть и козел. В дом был вхож аки кот. Нечеловеческого ума и преданности, надо заметить, козел. Во-первых, он любил (что, в общем-то, несвойственно козлам) детей. Хозяйских детей он провожал до школы. До конца учебного дня прогуливался на школьном дворе. По пути в школу был грозным защитником – ни одна собака не подходила. Да чего уж там собаки, любой человек, хоть раз испытавший удар козлиных рогов по мягкой точке, обходил Бяшку стороной. Смешно было наблюдать, как козел плетется вслед за детьми в школу. А еще сопровождал старшую хозяйскую дочь на свидания. Ей приходилось исхитряться, чтобы обмануть козла и сбежать от Бяшки. Выступал козел и в ка­честве лошадки – маленькая дочь хозяев с удовольствием ездила на нем верхом. Катал и соседских ребятишек, правда, если был в настроении.

Как у всех козлов, у Бяшки был противный характер, но проявлялся он только по отношению к чужим людям. Например, повадился как-то соседский мужичонка таскаться к хозяевам козла. То денег попросит, то налить, то украдет то, что плохо лежит. Да настырный такой! Они его в дверь, он в окно. Козел живо отучил. Погонял по селу разок – хватило. И вот вспоминаю я этого Бяшку и понимаю: умнее некоторых людей будет, несмотря на то что козел.

Ирина Дьяконова, блогер:

– Три недели назад я случайно на­ткнулась на сообщение в группе своего района. Отдавали породистого семимесячного котенка, потому что «он неуправляем». В семье той есть и собака, и кролики, и дети, и черепаха. Но вот именно с котом вышла беда. Он не ходил в туалет, куда положено, по большому, а делал это исключительно в спальнях, на кровати и так далее, хотя раньше с этим проблем не было. Перестал слушаться и на каждое наказание демонстративно шел и гадил. Итог: глава семьи, который и до этого был против кота, поставил ультиматум жене – или сама его отдаешь, или я свезу.

Все это и многие другие эмоции были описаны в группе. Я не гениально понимаю животных, но основы их психологии приблизительно знаю. Что кот просто обижен, поняла сразу. Моей маме как раз нужен был пушистый компаньон, так что я пошла за котом. Хозяйка любила кота, плакала, но отдавала. Это был совершенно спокойный кот, и исчадием ада его сложно было представить. Но... Его туалет стоял рядом с миской с едой. Вот совсем рядом. Я начала говорить о возможности помирить мужа и кота, о том, что есть возможность все исправить, и замолчала, когда узнала, что в качестве наказания животное на весь день выставили на улицу.

Кота стало жалко. Принесла домой... Когда кот увидел моего мужа, он сжался, словно ждал только плохого, при этом на меня реагировал спокойно.

С котами надо договариваться. Если не хотите животное озлобить или сломать, нужно искать подход. Разобраться с проблемой можно всегда, не надо их бить, шпынять и выгонять.

...Мама живет одна и была рада компании. Ну а кот расцвел. Его постоянно гладят, с ним разговаривают, кормят хорошим кормом, никто не обижает. Ему спокойно настолько, что он перестал припадать к полу при виде мужчин. Но мурлыкает только для мамы. Кот ходит за ней тенью, а когда она уходит по делам, ждет на коврике у двери, как собака. А бывшая хозяйка кота до сих пор жалеет, что так смалодушничала.

Не знаю, для чего поделилась историей. Может быть, просто хотелось напомнить, что наши домашние питомцы – они тоже с душой, они тоже чувствуют. Не обижайте их, что бы ни случилось.

Ева Николаева, соцработник:

– Мама в детстве не разрешала мне заводить животинок, аргументируя это моей полной некомпетентностью. Вот и я дошла до момента, когда с этим столкнулась. У меня сын начитался книжек о разных собачках, какие породы есть, и все такое. Как прекрасно, когда у тебя питомец. И загорелся завести собаку. Ну и начал канючить, мол, я буду сам за ней ухаживать. Ага, мамой клянусь! Я сначала ни в какую, но уже начала сдавать позиции. Ну, как водится – скандалы, сопли, обещания. Хотя какая ему собака, если сердце железно чует, что повесит он заботы о собаке на шею родителей. Но если прямо откажешь, получается, что злые родители идут против желания чада. Будет потом долго вспоминать и горевать.

Потому папа придумал другой подход. Хочешь собаку? Да без проблем! Но условие поставил. Очень простое: мамой можешь не клясться, что будешь за собакой сам ухаживать. Нам мама еще пригодится. А вот пару недель поухаживай за виртуальной собачкой, воображаемой, и там посмотрим. Сынок и согласился.

В следующее утро в шесть утра его расталкиваю, сую в руки ремешок, типа поводок для собачки. «Сынок, Шарик гулять хочет». Тот спросонья «Какой еще Шарик?» «Как какой, твой воображаемый песик. Одевайся, выгуляй его. Пару кругов вокруг дома хватит. Давай, метнись резвым кабанчиком, а то Шарик тут наделает лужу, тебе еще пол мыть во всей квартире». Сынок хоть и заспанный, но подумал, подумал и говорит: «Нафиг собаку!» И под одеяло храпеть!