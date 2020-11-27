Они бывают разные. Виды пешеходов и действия водителя

Чтобы, сидя за рулем, быть готовым на дороге к любым сюрпризам со стороны пеших участников движения, каждому водителю необходимо помнить о потенциально опасных категориях пешеходов: про тех, которые не смотрят, смотрят поздно или смотрят, но не видят.

Начнем с самых важных – детей и подростков.

Для водителей – это сигнал «опасность». Дело в том, что до определенного возраста у детей отсутствует инстинкт самосохранения. Они нетерпеливы, неосмотрительны, поле зрения у детворы составляет всего одну треть от поля зрения взрослых, они легко отвлекаются на любые события, которые происходят вокруг, имеют свое представление о пространстве и времени.

Дети могут начать перебегать проезжую часть непосредственно перед самым автомобилем, при этом бегут через дорогу без оглядки. Иногда, пропустив один-два автомобиля и немного выждав, они теряют терпение и выбегают на дорогу перед следующим. При этом ребенок еще и ничего не видит, хоть и смотрит, а иногда он просто не успевает посмотреть. Помните, что дети ведут себя под влиянием порывов детской души, в их действиях нет осторожности и прочей «взрослой ерунды». Траектория их движения – хаотична и непредсказуема.

Действия водителя

Если данная категория пешеходов находится у края проезжей части, то водителю лучше остановиться и пропустить их.

Если дети попали в поле зрения водителя и двигаются к проезжей части, то необходимо до минимума снизить скорость.

Передвигайтесь на автомобиле по дворовым территориям со скоростью не выше 20 км/ч. Помните, что в любой момент из подъезда, из-за угла или забора могут появиться маленькие непоседы.

В случае хоть малейшего подозрения на опасные действия детей – немедленно останавливайтесь!

Спешащие пешеходы

Жизнь в современном мире можно охарактеризовать одним словом – спешка. Человек стремится быстрее попасть в «пункт назначения», боясь опоздать. В таком состоянии человек перестает замечать опасность. Двигаться он хочет быстрее, а требования ПДД зачастую противоречат его желанию. Остановить себя спешащий пешеход не может, у него есть цель, и он к ней стремится. Все, что происходит вокруг, он не замечает, по сторонам просто не смотрит.

От спешащего пешехода, да еще на бегу разговаривающего по телефону и одной ногой ступающего на проезжую часть перед самым автомобилем, вряд ли стоит ожидать, что он отступит назад или хотя бы замрет на месте, даже если он тоже из категории водителей.

Действия водителя

Водителю необходимо еще издали оценивать, что собирается делать приближающийся к проезжей части пешеход и быть готовым к его действиям, возможно, самым неожиданным.

Не упустите момент – перенесите ногу с педали газа на педаль тормоза и заранее снижайте скорость.

Пожилые пешеходы

Эта категория пешеходов наиболее непредсказуемая. Они могут переходить дорогу, не обращая ни малейшего внимания на сигналы светофора, им ничего не стоит внезапно «побежать» к остановке, расположенной на противоположной стороне, увидев, что к ней подъехал автобус или троллейбус.

С возрастом у некоторых людей ухудшается слух и зрение, поэтому они зачастую просто не слышат звуки приближающегося транспорта и не совсем четко видят его. При этом они плохо или совсем не видят того, что происходит справа или слева от них. Поэтому они просто не в состоянии рассмотреть мчащуюся на них сбоку машину и определить расстояние до нее. Пожилые плохо ориентируются в окружающем пространстве – они могут легко растеряться. У данной возрастной категории значительно снижена скорость реакции, им трудно двигаться чисто физически.

Действия водителя

Водителям крайне важно учитывать данные особенности пожилых людей. Не все старики могут успеть перейти дорогу за то время, пока горит зеленый сигнал. Проявляйте терпение и не пугайте их звуковыми сигналами.

Если же пожилой пешеход решился перейти дорогу в месте, где это запрещено, не проезжайте мимо, а помогите человеку перейти через дорогу. Если вблизи находится пешеходный переход, то проводите до него пенсионера, попавшего в затруднительное положение.

Уважайте возраст! Ведь каждый из нас когда-то состарится. Это неизбежно и естественно. И таким же естественным должно стать желание каждого водителя помочь пожилому человеку перейти через дорогу. Относитесь к старикам так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам!

Пьяные пешеходы

Пьяный пешеход – это безусловное зло и беда. Представители этой категории пешеходов всегда опасны и непредсказуемы. У многих из них возникает необходимость куда-то идти, их «тянет на подвиги». Они могут появиться в самом неподходящем месте и даже могут выбрать проезжую часть местом для отдыха.

Человек в состоянии алкогольного опьянения неадекватно оценивает окружающую обстановку и часто думать просто не способен. Отсюда и странное поведение. Никто не знает, что пьяный человек будет делать в следующий момент, даже он сам.

Количество нетрезвых пешеходов увеличивается в предвыходные, выходные и праздничные дни.

Действия водителя

Пьяные пешеходы вызывают различную реакцию у водителей – от смеха до безразличия. Однако игнорировать нахождение шатающегося пешехода на обочине, тротуаре, а уж тем более дороге – никак нельзя. Одно неловкое движение нетрезвого пешехода на дороге может стоить ему жизни. Есть «уставшие» пешеходы – условная категория лежеходы, которые выбирают местом для отдыха проезжую часть дороги – их трудно заметить водителю по ряду причин. Наезды на лежащих пешеходов, в основном, всегда имеют летальный исход.

О пьяных пешеходах следует незамедлительно сообщить по телефону 102. Набрав короткий номер и сообщив тревожные координаты, вы не только спасете жизнь человеку, но и убережете следующего водителя от возможных серьезных неприятностей и последствий.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома