Она посвятила свою жизнь служению Богу, хотя когда-то мечтала стать балериной. Игуменья Параскева – новая героиня проекта «Белорусская SUPER-женщина»
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В канун большого христианского праздника Крещения. История человека, который посвятил свою жизнь служению Богу, хотя когда-то мечтал танцевать балет. В чем смысл жизни и где черпать мужество?! – в совместном проекте трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин.
Прежде чем дороги судьбы привели в Бобруйск, она прошла большой путь: родилась в Кишиневе, несла службу в Киеве. А сегодня ее главная цель – возродить духовный комплекс, где человек найдет пристанище и упокоение.
Игуменья Параскева – настоятельница женского монастыря – каково это, на хрупких женских плечах нести тяжелое строительство храма? Смотрите после вечернего выпуска «Наших новостей».
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