Омикрон выявлен у 4 человек в Беларуси

В Беларуси у 4 человек выявили новый вариант коронавируса - омикрон. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства зравоохранения.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1493 пациента с COVID-19, выписаны 1699. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 696 220 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 688 890 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5543 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 27 593 теста. Всего в стране проведено 10 999 160 тестов.

Из всех взятых проб сегодня специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава у 4 человек выявили новый вариант коронавируса - омикрон. Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом COVID в Республике Беларусь. У всех пациентов отмечается легкое течение заболевания.