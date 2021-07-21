Олимпийским играм в Токио все еще грозит отмена из-за ситуации с COVID-19

Глава оргкомитета Игр Тосиро Муто не исключает возможности отмены в последний момент Олимпиады в Токио из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Японии. Его слова приводит Sky Sports.



– Мы не можем предсказать, что будет происходить с заражениями коронавирусом. Поэтому мы продолжим обсуждение, – говорит Тосиро Муто. – Мы договорились, что снова проведем пятисторонние переговоры, исходя из ситуации с коронавирусом. На данный момент количество случаев заражения коронавирусом может увеличиться или уменьшиться, поэтому мы подумаем о том, что нам делать, когда этого потребует обстановка.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен еще у десяти человек, которые принимают участие в организации Олимпиады. Общее число заболевших достигло 68. Ранее сообщалось как минимум об одном случае заражения в Олимпийской деревне.

СБ