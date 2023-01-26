Олимпийский совет Азии предложил Беларуси принять участие в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил Беларуси и России принять участие в Азиатских играх. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В Олимпийском совете Азии отметили, что верят в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях, независимо от их паспорта. "ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в Азии, в том числе на Азиатских играх", - отмечается в заявлении организации.

Ранее Олимпийский совет Азии также призывал облегчить допуск на турниры в регионе белорусским и российским спортсменам. В организации отметили, что белорусы и россияне смогут принять участие в местных соревнованиях, соблюдая действующие санкции МОК.