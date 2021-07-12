Олимпийский квест в Бобруйске: выполняй задания – получай призы

17 июля – в главный день фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» – «Бобруйск-Арена» превратится в огромную интерактивную зону. С 13.00 до 17.00 юные участники праздника, будущие олимпийские надежды нашей страны смогут посостязаться в различных видах спорта и получить призы.

На входе участники получат специальную карточку для прохождения своеобразного олимпийского квеста. Он включает 15 заданий по одному от каждого вида спорта: футбол, баскетбол, бокс, плавание, конный спорт, шахматы, городки и даже спортивная медицина...

Задача юных спортсменов – точное выполнение каждого задания, которое приносит в копилку юного спортсмена баллы-печати в информационную брошюру от организаторов спортивных площадок. Победителей ожидают ценные призы – смарт-часы.

Для участников будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа «Белорусские бренды».

А после насыщенных спортивных состязаний – отдых культурный: в 19.00 начнется вечерняя концертная программа с участием популярных артистов: «Арт-группа «Беларусы», Жанет, Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Виктория Алешко, группа «Jazz City Band», группа «Байсити», Александр Воронище, группа «Дрозды». Выступит для гостей праздник и наш знаменитый земляк – Руслан Алехно.

Прекрасным завершением насыщенного событиями праздника станет красочный фейерверк!