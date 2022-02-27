Олимпийский чемпион Александр Богданович проголосовал на участке №12
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В этот исторически важный для нашей страны день на участке для голосования №12, расположенном в ГУО «Средняя школа №6 г. Бобруйска», проголосовал за будущее Беларуси олимпийский чемпион, именитый белорусский спортсмен Александр Богданович.
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