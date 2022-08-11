Олег Гайдукевич встретился с трудовым коллективом ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»

В среду, 10 августа, председатель Либерально-демократической партии Беларуси и председатель ее Высшего совета, Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, заместитель председателя Постоянной комиссии по международный делам Олег Гайдукевич встретился с трудовым коллективом ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

Встреча Олега Сергеевича началась с экскурсии по предприятию: его провели по производственным цехам, рассказали о «внутренней кухне», об основных финансово-экономических показателях промышленного гиганта.

Стоит отметить, что бобруйское предприятие является ведущим производителем прицепной сельхозтехники в СНГ: на заводе производят свыше 100 наименований сельхозмашин, которые работают более чем в 50 странах мира. Визитер отметил, что был во многих странах и при посещении Ирана видел там белорусскую технику производства «Бобруйскагромаша».

Далее белорусский политический и общественный деятель встретился с трудовым коллективом. На открытой диалоговой площадке он пообщался с заводчанами. На встрече были затронуты вопросы нынешней политической ситуации, импортозамещения, события 2020 года, поддержка и развитие здорового образа жизни и многое другое. Разговор получился интересным, честным, эмоциональным и искренним.

Олег Гайдукевич рассказал об основном посыле подобных встреч:

– Во-первых, я хотел сказать спасибо работникам завода. Это предприятие уникальное, как и его трудовой коллектив. Здесь недавно был Президент страны, он уделяет этому производству личное внимание. Во-вторых, депутаты Парламента, политологи, эксперты должны выполнять задачу Главы государства: ездить по предприятиям и вести откровенные и честные разговоры с людьми. Нужно рассказывать народу, что происходит в Беларуси и вокруг нее, и слушать людей. Мне очень приятно, что работники завода задавали очень много интересных, умных вопросов, которые действительно отражают понимание людьми того, что происходит в стране и вокруг нее. Поэтому главное – общаться с людьми. Об этом не раз говорил Президент. Это задача любого чиновника, депутата, политолога – каждый день общаться с людьми. Как сказал Александр Лукашенко, если каждый депутат будет работать на своем участке, страна станет сильнее. Тогда мы и санкции преодолеем, и любое давление выдержим, и все что угодно переживем.

Впечатлениями после разговора поделился Александр Николаев, начальник производственно-диспетчерского бюро механосборочного цеха:

– Эмоции только положительные. Получили заряд адреналина, можно сказать, драйва. Говорили на равных. Конечно, хорошо, что на заводе проходят такие встречи. Хотелось бы, чтобы их было больше. Думаю, коллектив пошел трудиться с новыми эмоциями, возможностями, знаниями и мыслями.

Следующая поездка Олега Гайдукевича планируется в Витебскую область. Такие визиты встроены в его плотный рабочий график. «Я считаю, что это работа, которую нельзя бросать. Мы начали ее при подготовке к республиканскому референдуму по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Тогда по всей стране работали диалоговые площадки (в 2021 политический и общественный деятель встречался с активом Бобруйска – прим. «БЖ»). Мы увидели интерес людей к общению, и было принято решение, что после референдума работа не остановится, а будет активно продолжаться. Тогда мы никогда не повторим события 2020 года. Ведь одна из проблем тех времен именно в том, что где-то на местах и в Минске чиновники не общались с люди, не дорабатывали. Надо постоянно общаться, не бояться острых вопросов и дискутировать с людьми. Тогда страна в безопасности», – заключил Олег Сергеевич.

Виктор ЧАБАН, фото автора.