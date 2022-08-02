Около тонны лома черного металла и 60 литров дизельного топлива изъяли в Быхове

Почти тонну лома черного металла и 60 литров дизельного топлива изъяли правоохранители в Быхове.

Как сообщили в УВД облисполкома, в ходе проведения рейдовых мероприятий в сфере АПК сотрудниками ГАИ Быховского РОВД задержан микроавтобус местного жителя, перевозивший лом и отходы черных металлов.

- Металл общим весом 998 килограмм стоимостью около 440 рублей задержанный мужчина планировал сдать в пункт приема для получения дохода. В ходе осмотра автомобиля обнаружили 60 литров окрашенного жидкого нефтяного дизельного топлива, - отметили в УВД облисполкома.

За транспортировку дизельного топлива в отношении мужчины составлен административный протокол, проводится проверка.

mogilevnews.by