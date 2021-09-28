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Происшествия

Около Климович «ЗИЛ» опрокинулся в кювет

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Около Климович «ЗИЛ» опрокинулся в кювет

27 сентября около 16-00 в Климовичском районе 29-летний местный житель, управляя автомобилем «МАЗ», буксировал на гибкой сцепке автомобиль «ЗИЛ» под управлением 58-летнего жителя Климович. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В результате разрыва буксировочного троса водитель автомобиля «ЗИЛ» не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Водитель с травмами госпитализирован в больницу.

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