Около Климович «ЗИЛ» опрокинулся в кювет
97 0
27 сентября около 16-00 в Климовичском районе 29-летний местный житель, управляя автомобилем «МАЗ», буксировал на гибкой сцепке автомобиль «ЗИЛ» под управлением 58-летнего жителя Климович. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
В результате разрыва буксировочного троса водитель автомобиля «ЗИЛ» не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Водитель с травмами госпитализирован в больницу.
также
-
В течение месяца в Бобруйске выявлено сразу 9 таксистов-нелегалов
-
Около Климович «ЗИЛ» опрокинулся в кювет
-
В садоводческом товариществе «Мичуринец» произошел пожар
-
МВД: задержаны организаторы и исполнители терактов в Могилевской области
-
Штраф более 2 млн рублей получил производитель антисептиков за нарушение ценообразования