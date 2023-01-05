Около 67% белорусов считают госсимволику главным национальным символом Беларуси, сообщил директор Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук, доцент Николай Мысливец.

"66,6% респондентов считают герб, гимн, флаг главными национальными символами Беларуси", - сказал Николай Мысливец.

Анкетный опрос проводился в августе-сентябре 2022 года. Были охвачены все областные центры и Минск, выборочно другие городские и сельские населенные пункты по всем областям. Объем выборочной совокупности - 1848 респондентов. Опрашивалось население Беларуси в возрасте от 18 лет и старше.

По материалам belta.by.