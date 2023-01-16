Около 50 тыс. абитуриентов станут студентами в 2023 году

"У нас останутся те же цифры приема на бюджет, которые и планировались, чуть меньше будет платных мест. Поэтому около 50 тыс. студентов примут белорусские вузы на бюджет и платную форму обучения в 2023 году. Возможно, цифра будет немного ниже, потому что платная форма будет чуть-чуть сокращена", - рассказал Сергей Касперович.

"У нас останутся те же цифры приема на бюджет, которые и планировались, чуть меньше будет платных мест. Поэтому около 50 тыс. студентов примут белорусские вузы на бюджет и платную форму обучения в 2023 году. Возможно, цифра будет немного ниже, потому что платная форма будет чуть-чуть сокращена", - рассказал Сергей Касперович.