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Около 50 тыс. абитуриентов станут студентами в 2023 году

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Около 50 тыс. абитуриентов станут студентами в 2023 году

"У нас останутся те же цифры приема на бюджет, которые и планировались, чуть меньше будет платных мест. Поэтому около 50 тыс. студентов примут белорусские вузы на бюджет и платную форму обучения в 2023 году. Возможно, цифра будет немного ниже, потому что платная форма будет чуть-чуть сокращена", - рассказал Сергей Касперович.

"У нас останутся те же цифры приема на бюджет, которые и планировались, чуть меньше будет платных мест. Поэтому около 50 тыс. студентов примут белорусские вузы на бюджет и платную форму обучения в 2023 году. Возможно, цифра будет немного ниже, потому что платная форма будет чуть-чуть сокращена", - рассказал Сергей Касперович.

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