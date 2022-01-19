Около 370 га леса подлежит сплошной вырубке после ураганного ветра в Могилевской области

Без малого 370 га леса придется вырубить в Могилевской области. Данная мера необходима в качестве устранения последствий ураганного ветра прошлой пятницы, сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Больше всего пострадал Чаусский район (сплошной вырубке подлежат 115 га), Быховский (90 га), Могилевский (70 га) и Белыничский (50 га) На территории около 4 тысяч га пройдет выборочная вырубка. на этой площади убрерут до нескольких десятков поваленных ветром деревьев.

Поврежденные деревья будут в дальнейшем реализованы. Предварительно, их объем составит почти 200 тысяч куб.метров. Затем на пострадавших территориях будет проведена высадка новых лесных культур

по материалам mogilevnews