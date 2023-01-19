Около 350 команд поборются за выход в финал чемпионата по интеллектуальным играм среди школьников. Бобруйск участвует

Команды со всей Беларуси поборются за выход в финал ХХХ Республиканского чемпионата по интеллектуальным играм среди школьников, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Дмитрий Туронок.

Третий (синхронный отборочный) этап чемпионата пройдет 22 января. Предполагается, что отбор будет проходить среди 350 команд, в которые войдут учащиеся учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи. В финал выйдут 36 из них.

"До пандемии число команд-участников составляло более 400, сейчас несколько меньше. В этом году рассчитываем примерно на 350, - сказал Дмитрий Туронок. - Сначала отбор проводился только в областных центрах, сейчас подключаются и районные центры, где есть школьное интеллектуальное движение".

Синхронный отборочный этап пройдет в 20 городах: Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Барановичи, Кобрин, Пинск, Новополоцк, Мозырь, Волковыск, Лида, Новогрудок, Ошмяны, Бобруйск, Вилейка, Жодино, Солигорск и Червень.

"В течение трех часов отыгрываются 45 вопросов. Они будут включаться на всех 20 игровых площадках одновременно. Команды отвечают также одновременно, - отметил замдиректора центра. - На всех площадках работает 20 счетных комиссий, которые соединены через интернет с общей онлайн-таблицей, что позволяет максимально быстро вводить текущие результаты, потом подводить итоги и разбирать все нюансы, которые могут возникать".

Единовременный старт во всех городах - в 12.00.

Как отметил Дмитрий Туронок, подобный турнир можно смело назвать уникальным. В других странах, где развивается школьное интеллектуальное движение, либо не было необходимости, либо не удавалось по техническим возможностям организовать подобный турнир практически для всей страны. "У нас получилось, люди достаточно активно на местах это поддерживают", - добавил он.

Попутно с отбором 36 команд в финал Республиканского чемпионата по интеллектуальным играм среди школьников проводится дополнительный отбор на чемпионат среди малых населенных пунктов. Есть достаточно много команд, представляющих агрогородки, деревни и городские поселки, и среди них будет проходить отдельный зачет.

Организаторами мероприятия выступают Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, республиканское общественное объединение "Белорусская лига интеллектуальных команд". Цель - распространение и популяризация интеллектуальных форм досуга среди детей и подростков.