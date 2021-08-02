Около 29 тыс. абитуриентов наберут на бюджетное обучение в высшие учебные заведения Беларуси. Об этом сегодня рассказал министр образования Игорь Карпенко в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Вступительная кампания идет своим чередом. Этап централизованного тестирования завершился, сейчас проходят внутренние испытания на творческие и спортивные специальности. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, а на платную форму обучения - 11 августа. Общий план приема в учреждения высшего образования составляет около 55 тыс. человек, из которых порядка 29 тыс. парней и девушек наберут на бюджетное обучение", - рассказал Игорь Карпенко.

Он также отметил, что после завершения набора в высшие учебные заведения принимать учащихся продолжат средние специальные и профессионально-технические учебные заведения. "Абитуриентам не стоит отчаиваться, если они не смогли поступить в вуз. Пусть и на более низком уровне образования, но надо пробовать себя в другой профессии. Это позволит получить конкретные навыки, которые могут пригодиться в дальнейшем. Тем более, никто не запрещает после поступать в высшие учебные заведения", - подчеркнул министр образования.

В программе он также рассказал, что сейчас Министерство образования совместно с Министерством экономики, Министерством труда и социальной защиты и другими разрабатывает специальные программы подготовки кадров. "Перешли на новую схему, когда отраслевое министерство вместе с теми предприятиями, которые входят в его структуру, определяют профессиональный стандарт будущего специалиста. Исходя из этого, учреждения создают учебный план для подготовки сотрудников с такими знаниями и навыками, которые нужны", - отметил Игорь Карпенко.

Помимо этого, по поручениям президента Беларуси Министерство образования разрабатывает новую редакцию правил приема в высшие учебные заведения. Во время педсовета в августе они будут определены и конкретизированы, после чего общественности представят возможные изменения. "Но глобальных потрясений не будет", - заметил министр.