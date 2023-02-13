Около 250 тысяч школьников пройдут профориентационное тестирование на онлайн-платформе «ПрофиТест»

Около 250 тыс. школьников в феврале пройдут профориентационное тестирование на онлайн-платформе "ПрофиТест". Об этом сообщает БЕЛТА.



"С 1 сентября 2022 года диагностику прошли 57 тыс. учащихся школ. Министерство образования поручило органам управления образованием организовать прохождение теста учащимися 8-9-х классов учреждений общего среднего образования. Ожидается, что в течение февраля профориентационное тестирование пройдут около 250 тыс. учащихся", - рассказали в пресс-службе Министерства образования.

На сайте Республиканского института профессионального образования работает онлайн-платформа профориентационной поддержки "ПрофиТест", которая направлена на диагностику профессионального самоопределения и оказание помощи молодежи в осознанном выборе профессии.

Онлайн-инструмент включает комплекс тестов по профориентации, которые помогут не только оценить профессиональные склонности и предпочтения, но и определить сферы профессиональной деятельности. Возможности комплекса позволяют выбрать профессию и учреждение образования Беларуси.

"ПрофиТест" включает в себя четыре теста. Первый поможет выявить профессиональные склонности - предрасположенность учащегося к различным сферам профессиональной деятельности: работе с людьми, практической, интеллектуальной, эстетической, планово-экономической деятельности или экстремальным видам деятельности. Второй направлен на определение типа мышления ребенка: предметно-действенное, абстрактно-символическое, словесно-логическое и наглядно-образное, а также уровень креативности. Третий касается карты интересов и определяет не только круг интересов учащегося, но и степень их выраженности, что имеет особое значение в формировании мотивации выбора будущей профессии. Четвертый на основании изучения профессиональных интересов, склонностей и предпочтений учащегося предложит перечень профессий и наименование учреждения образования, осуществляющего подготовку по ним.