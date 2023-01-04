Около 2 тыс. волонтеров БРСМ присоединятся к благотворительной акции для пожилых «От всей души»

Около 2 тыс. волонтеров БРСМ примут участие в благотворительной акции для пожилых "От всей души", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"В рамках благотворительной акции для пожилых "От всей души" волонтерское движение БРСМ "Доброе сердце" планирует провести более 250 мероприятий и задействовать 1982 волонтера. В центре внимания волонтеров окажутся разные категории одиноких и пожилых граждан. Мы посетим социальные учреждения, центры территориального обслуживания населения. Наши волонтеры с праздничными программами, Дедом Морозом и Снегурочкой также посетят учреждения здравоохранения. Конечно же, организуем уборку придомовых территорий от снега, поможем пожилым в колке дров", - рассказала Александра Гончарова.

По инициативе главы государства, озвученной на благотворительном празднике, посвященном акции "Наши дети", дан старт республиканской благотворительной акции для пожилых "От всей души". Организаторы акции ставят своей целью проявление заботы и внимания о старшем поколении, максимальное вовлечение школьников и студентов в вопросы оказания им помощи и поддержки, развитие межпоколенческого формата "от детей - пожилым людям". Для молодых людей это новый опыт, который позволит проявить свои лучшие душевные качества, а кому-то - определиться с будущей профессией в преддверии профессионального праздника - Дня работников социальной защиты.

Акция организована Министерством труда и социальной защиты и Министерством образования совместно с общественными объединениями "Белорусский республиканский союз молодежи" и "Белорусская республиканская пионерская организация".

"Такие благотворительные проекты воспитывают у детей и молодежи такие качества, как милосердие, помощь близким, - отметила первый секретарь ЦК БРСМ. - И очень важно, что в этой работе мы консолидируемся - как общественные объединения, так и органы госуправления".

Сейчас в стране более 120 тыс. одиноких пожилых граждан, которые особенно остро испытывают потребность общения и внимания в новогодние праздники. При этом еще около 20 тыс. пожилых проживают в стационарных учреждениях социального обслуживания, а для 100 тыс. человек организован дневной уход и досуговая деятельность территориальными центрами социального обслуживания населения.

Основными мероприятиями с 3 по 14 января станут поздравления пожилых людей в учреждениях социального обслуживания, больницах сестринского ухода, а также в ходе посещений на дому. Состоятся встречи старшего и молодого поколений в формате чаепитий, круглых столов, будут организованы концерты, театрализованные представления и др. Отдельное внимание - долгожителям, которые в период акции отметят свой юбилей. Поздравят пожилых людей не только дети и молодежь, но и руководители государственных органов и иных организаций, депутаты. Присоединиться к этой доброй инициативе сможет любой желающий.