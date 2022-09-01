Около 2 тонн лома черного металла незаконно перевозил мужчина в Бобруйском районе

Во время рейда вблизи деревни Горбацевичи сотрудниками ОГАИ Бобруйского РОВД был остановлен микроавтобус. Как сообщили в УВД облисполкома, при осмотре кузова автомобиля правоохранители обнаружили металлолом.

- Сопроводительных документов на перевозимый груз у 48-летнего жителя поселка Глуша не было. Лом черного металла весом 1900 килограмм и общей стоимостью около 540 белорусских рублей был изъят, - отметили в ведомстве.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за незаконный оборот металлов. По данному факту проводится проверка.