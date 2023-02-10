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Около 1500 кг лома черного металла незаконно перевозил мужчина в Бобруйске

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Около 1500 кг лома черного металла незаконно перевозил мужчина в Бобруйске

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическим преступлениями и отдела ГАИ УВД Бобруйского горисполкома был остановлен автомобиль «ГАЗ» под управлением 50-летнего неработающего местного жителя. 

Мужчина осуществлял транспортировку лома черного металла, ранее собранного на территории Бобруйского района. Общий вес металла составил 1440 кг на общую стоимость около 500 рублей. По данному факту проводится проверка.

УВД Бобруйского горисполкома напоминает: за осуществление незаконной предпринимательской деятельности наступает административная ответственность в виде наложение штрафа и с конфискацией до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.

mogilev.mvd.gov.by

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