Около 14 тыс. т березового сока планируют собрать лесхозы Беларуси в нынешнем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Лесхозы готовятся к массовой заготовке и реализации березового сока. В нынешнем году сезон начался позже обычного из-за нестабильных климатических условий (минусовые температуры в ночное время сохраняются до сих пор), - сказали в пресс-службе. - К заготовке уже приступили отдельные лесхозы Брестской и Гродненской областей. Лесохозяйственные учреждения получили более 340 т полезного напитка. При этом практически все объемы пока приходятся на Брестскую область - здесь собрано 337 т сока. Всего лесхозы Беларуси планируют собрать около 14 тыс. т березового сока".

Весь собранный урожай практически сразу реализуется потребителям. В основном продукт уходит на перерабатывающие предприятия. Около 30 т березового сока приобрело у лесхозов и население.

В Минлесхозе отмечают, что купить полезный напиток граждане могут непосредственно в лесничествах. "Сок реализовывается в таре различной емкости. Кроме того, в областных городах и городах районного подчинения с численностью более 30 тыс. человек будут организованы дополнительные места продаж, увеличено время работы точек. Это сделано для удобства населения", - рассказали в пресс-службе.

У граждан также есть возможность самостоятельно заготовить полезный напиток. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз, после чего специалисты покажут доступные для заготовки места, объяснят технологию сбора и проследят за правильным завершением процесса.

"Важно понимать, что не все деревья пригодны для сбора сочного урожая. Поэтому самозаготовкой следует заниматься исключительно на участках, определенных лесхозами. В противном случае нарушителей будет ждать штраф", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве обращают внимание, что, несмотря на непродолжительный сезон, лесохозяйственные учреждения готовы полностью обеспечить потребности и населения, и предприятий. При этом стоимость напитка в заготовленном виде будет ниже, чем затраты, которые граждане понесут при самозаготовке (транспорт, тара, время и т.д.).

Информацию о ценах можно найти на сайтах лесохозяйственных учреждений.