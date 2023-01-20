Около 1,4 тыс. МВт новых генерирующих мощностей ввели в Беларуси за пять лет

Около 1,4 тыс. МВт новых генерирующих мощностей ввели в строй в Беларуси за пять лет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Значительно укрепить резервы объединенной энергосистемы позволило строительство и реконструкция линий электропередачи и введение трансформаторных мощностей. "Построено и реконструировано 9,4 тыс. км линий электропередачи, введено порядка 2,2 тыс. МВ·А трансформаторных мощностей", - уточнили в ведомстве.

Энергоснабжающие организации широко применяют технологии автоматизации и цифровизации. Это обеспечивает оперативность управления технологическими процессами и повышает надежность электроснабжения.

"Проекты по внедрению IT-технологий реализуются в различных сферах отрасли: от создания умных распределительных сетей до предоставления качественно новых услуг потребителям", - подчеркнули в Министерстве энергетики.