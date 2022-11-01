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Общество

Около 130 ребят из Беларуси победили в международном конкурсе рисунка по охране труда

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Около 130 ребят из Беларуси победили в международном конкурсе рисунка по охране труда

Около 130 ребят из Беларуси стали победителями в международном конкурсе рисунка "Охрана труда глазами детей - 2022", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Конкурс проводила Национальная Ассоциация центров охраны труда России. В этом году в адрес организаторов было направлено 1180 работ. В итоге около 130 белорусских ребят стали победителями в номинациях среди дошкольников, младших и старших школьников.

Как отметил начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Иван Карчевский, основными задачами такого мероприятия являются формирование у подрастающего поколения понимания значимости безопасности труда, привлечение внимания общественности к проблемам производственного травматизма и его профилактики.

"Важно с ранних лет формировать у детей представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать навыки безопасного поведения в разных ситуациях. Это поможет в будущем сформировать более ответственное отношение наших граждан к правилам охраны труда", - отметил Иван Карчевский.

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