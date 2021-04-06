Около 11 тысяч жителей Могилевской области уже получили прививку от коронавируса

Жители Могилевской области активно записываются и делают противоковидные прививки. Как отмечают в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, свыше 7 тысяч человек в области получили первый компонент прививки российского производства. И более 3,5 тысяч жителей Могилевщины привили китайской вакциной.

Среди тех, кто прошел вакцинацию, постояльцы учреждений с круглосуточным пребыванием и работники образования, социальной защиты и здравоохранения.

Минздрав в этом месяце планирует начать массовую вакцинацию населения. Всех желающих получить прививку просят обращаться в поликлиники по месту жительства для включения в списки.