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COVID-19

Около 11 тысяч жителей Могилевской области уже получили прививку от коронавируса

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Около 11 тысяч жителей Могилевской области уже получили прививку от коронавируса

Жители Могилевской области активно записываются и делают противоковидные прививки. Как отмечают в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, свыше 7 тысяч человек в области получили первый компонент прививки российского производства. И более 3,5 тысяч жителей Могилевщины привили китайской вакциной.

Среди тех, кто прошел вакцинацию, постояльцы учреждений с круглосуточным пребыванием и работники образования, социальной защиты и здравоохранения.

Минздрав в этом месяце планирует начать массовую вакцинацию населения. Всех желающих получить прививку просят обращаться в поликлиники по месту жительства для включения в списки.

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