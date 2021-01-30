Около 10 тысяч медработников привились от коронавируса в Беларуси

В Беларуси от коронавируса привились около 10 тыс. медработников. Это более половины из тех, кто изъявил желание привиться в первую очередь, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"После врачей, медсестер стационаров и поликлиник, специалистов станций скорой помощи вакцинировать начнут работников учреждений образования, соцработников и других лиц. На днях в Беларусь пришла еще одна партия вакцины в количестве 20 тыс. доз", - отметили в Минздраве

Массовую вакцинацию населения намерены начать чуть позже. Сейчас специалисты собирают информацию о тех, кто хотел бы пройти ее бесплатно.

В Минздраве добавили, что прививка является основной и одной из наиболее эффективных мер профилактики воздушно-капельных инфекций, в том числе и COVID-19. Однако необходимо помнить и о соблюдении социальной дистанции, не забывать носить маски, обрабатывать (тщательно мыть) руки.