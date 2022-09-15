Около 1 млн саженцев сосны реализует российским заказчикам Могилевский лесхоз

Около 1 млн саженцев сосны с закрытой корневой системой реализует российским заказчикам Могилевский лесхоз. Об этом сообщил главный лесничий лесохозяйственного учреждения Александр Дыдышко.

«За август и первую половину сентября мы уже реализовали в Россию около 650 тыс. саженцев, в ближайшие две недели будет поставлено еще почти 350 тыс. штук, - отметил Александр Дыдышко. - На российский рынок мы вышли весной, они забрали порядка 320 тыс. саженцев сосны с закрытой корневой системой. Пробная партия устроила покупателей по качеству и другим параметрам, поэтому сотрудничество было продолжено. В числе основных преимуществ нашего посадочного материала - стопроцентная приживаемость и значительный годовой прирост саженца - от 15 см до 20 см. Это значит, что срок формирования взрослого деревца сокращается до двух лет».

На лесовосстановление в этом году ушло уже более 2 млн саженцев с закрытой корневой системой, осенью на территории лесхоза будет высажено еще около 1 млн штук. Другим лесхозам региона с начала года реализовано 1,5 млн саженцев, еще 1 млн поставят этой осенью. Отдельное внимание со стороны лесхоза уделяется благоустройству лесных массивов. Так, Могилевский район с 19 сентября по 7 ноября подключится к республиканской акции по наведению порядка на территории лесного фонда, к участию в которой будут приглашены все желающие. «Уборка мусора, валежной древесины, захламленности - важные мероприятия для нашего лесного хозяйства», - подчеркнул главный лесничий.

Специализированный комплекс по выращиванию посадочного материала (ель, сосна) с закрытой корневой системой функционирует с 2020 года и расположен в лесхозе на базе постоянного базисного питомника. В республике действует всего четыре таких комплекса. Их цель - более качественно и эффективно выращивать лесные культуры, обеспечив тем самым экономию бюджетных расходов на весь комплекс работ по лесовосстановлению. В этом году в Могилевском лесхозе вырастят более 4,5 млн штук стандартного посадочного материала с закрытой корневой системой. Для сравнения, это почти в два раза больше прошлогоднего показателя - 2,2 млн. В этом году общий выход посадочного материала по питомнику и комплексу составит более 7,5 млн штук.

БЕЛТА