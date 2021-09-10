Около 1,5 млн доз “Спутника V” выпущено на предприятиях Беларуси

Фармацевтические предприятия Беларуси выпустили около 1,5 млн доз вакцины "Спутник V".

Об этом говорится в материалах пресс-службы правительства РФ к предстоящему 10 сентября визиту в Минск премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"При содействии российской стороны в Беларуси налажено промышленное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". На площадках [предприятий] "Белмедпрепараты" в Минске и "Белвитунифарм" в Витебске выпущено около 1,5 млн доз вакцины", - говорится в документах.

Пресс-служба правительства также отметила, что Россия и Беларусь совместно противодействуют распространению коронавирусной инфекции. В частности, РФ направила в Беларусь на безвозмездной основе 240 наборов тест-систем для проведения 24 тыс. исследований по выявлению инфекции.