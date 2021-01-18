Охрану труда и технику безопасности – на должный уровень

На предприятиях и организациях нашего города эксплуатируется огромное количество теплоиспользующего оборудования, которое нередко представляет опасность для обслуживающего персонала.

Надежность работы теплотехнического оборудования целиком зависит от квалификации обслуживающего персонала и, разумеется, от организации работ в теплоустановках в соответствии с требованиями правил и нормативных документов со стороны руководителей и ответственных лиц предприятий.

Причинами несчастных случаев с теплотехническим персоналом в основном являются: невыполнение организационных и технических мероприятий при производстве теплотехнических и земляных работ.

Администрация и технические службы предприятий при составлении организационных и технических мероприятий при производстве теплотехнических и земляных работ не смогли предусмотреть возникновение аварийных ситуаций.

Халатное отношение к вопросам охраны труда, пренебрежение элементарными мерами безопасности в теплоустановках, отсутствие системного подхода могут привести к очередным авариям и несчастным случаям, поставить под угрозу срыва теплоснабжение учреждений, организаций и жилого сектора.

Медведок В.И.,государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору