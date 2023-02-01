Охрана побеждает и становится трёхкратным обладателем Кубка Лиги

Как отмечали многие болельщики перед началом финала, что — то не очень быстро собирается на матч CarService, в отличие от Охраны, которая уже вовсю гоняла по площадке пятнистого. Но, как говорит один уважаемый мною человек, слабым это не поможет, а сильным не надо. Правда это или нет, я не скажу, ведь футболистом, по сути, ни когда и не был. Однако, как бы то ни было, а к 16-00 собрались все кто мог и игра пошла.

Все давно знают беду CarServica – нестабильные вратари. Порой соперники просто «забивали» их в воротах. Лупили мячом просто в них и что немаловажно, заколачивали благодаря этому голы. Так же могла поступить и Охрана, но, первые минут семь этого не было и в помине. И поверьте, всё такое происходило не от их желания, просто CarService забрал у них мяч, а без мяча, какие там удары.

Первые пару обменов угрозами были ну очень вкусными, но вы же понимаете, торт по настоящему не начинают есть, пока не оближут пальцы. Так и здесь, мяч облизал штанги с внешней стороны и был таков. Оператор на табло оставался без работы, там красовались горделивые нули. Однако, так ведь не могло продолжаться долго. Составы обеих команд буквально нашпигованы знатными бомбардирами, такая масса звёзд, даже от собственного трения способна спровоцировать взрыв.



Восемь – символ бесконечности. Именно на этой минуте открыл счёт наш бесконечный бомбардир, естественно речь идёт об Алексее Красикове. Они и до этого неплохо соображали с Водоевичем, а тут сообразили на гол. Балкон как – то сразу приутих. Как мне показалось, многие там поддерживали Охрану. Насколько резко Охрана ощутила шок, настолько же молниеносно она вышла из него. Низовой несложный, правда, сильный, удар от Лозовского «пролез» под Киселевичем. У вратаря были варианты его отбить, но он не смог. В эти минуты удивляло одно, CarService который так ловко оттормаживал бегущий Реал в полуфинале, в финале с Охраной поддался азарту и стал отвечать атакой на атаку, их волны катились с широким размахом славянской души и очередные дивиденды от происходящего не заставили себя ждать. Купоны стричь начала Охрана. Сразу парни в чёрном в центре поля сумели выиграть силовой стык, мяч отскакивал в направлении Водоевича, но Андрей предательски поскользнулся и не смог задержать Нехаева, а Жене в свою очередь нужно было банально отдать точную передачу набегавшему на дальнюю штангу Лозовскому. В итоге всё разыгралось как надо, для Охраны, и она повела в счёте. Две – три минуты и уже Кременецкий «зажигает фонарь» за спиной Киселевича. И снова Олег был неубедителен. Он почти остановил мяч, на «лягушка» всё же заползла за спину. В эти минуты в зал пришёл Огнев, очередной вратарь «автосервиса». Как я понял перед матчем, его никто не ждал, а он взял и «припёрся», и практически сразу сменил незадачливого Олега. Охрана глянула на это спокойно, но напрягать с пылу с жару Сергея не стала. Почуяв появившуюся слабину, отлично стал проявлять себя Валерий Соловянчик, он из глубины разгонял атаки своей команды, однако партнёрам почему – то не хватало точности. На двадцать третьей минуте оригинально сыграл Красиков, он заходил на Дыбаля с острого угла, до этого такие моменты он решал в дальний угол, а здесь выбрал удар в ближний. Сергей этого не ожидал и оголил створ, так счёт минимизировался. Следующей же атакой CarService мог сравнивать счёт, но Красиков не отдал напрашивающийся пас, получилась оборотка с итоговым угловым. Розыгрыш которого, на третьего, Охрана увенчала голом. Минус два, такой пассив имел CarService, уходя на перерыв.

Перерыв в таких матчах пролетает очень быстро, и вот уже команды снова в деле. Две минуты и Артёмов ловко открывается под отличный пас Кременецкого и протыком забивает свой первый гол в игре. Казалось это всё, и мы дальше будем смотреть неинтересный финал. Но, не тут — то было. Красиков Алексей, буквально за минуту, дважды сумасшедшими ударами пробивает Дыбаля, срывая паутины с девяток ворот. Всего — то гол отрыва, это ничто для таких нервных игр. Десяток минут ушли на то, чтобы родился новый гол. Его автор Андрей Водоевич, а это значит, что у нас ничья. Целых семь минут, было очень жарко и не понятно в какую сторону качнётся маятник победы. Получилось на 45 минуте, что он лёг на сторону Охраны. Снова розыгрыш углового на третьего, и снова это стало ребусом для CarServic. Колесников просто подставлял «клюшку на пятачке» и этого хватило, чтобы забить. После гола Охрана осмотрительно села сзади, как по мне, очень опасный приём. Но имея быстрого нападающего, коим является Артёмов, можно играть и так. CarService не задействовал пятого полевого, скорее всего из – за того, что его просто нет у них, равного по силе со стартовой четвёркой. Играли традиционно и имели шансы, но не вышло. Зато вышло у Артёмова, дальний закид от Дыбаля он ловко выловил, и ляпнул в ближний угол так, что случился гол. Пол минуты до конца команды просто отстояли ведь итог был уже ясен.

Итожа матч можно запросто сказать. Очередной финал Кубка Лиги удался, матч был невероятно напряжённым и классным. И хоть многие до матча видели супер фаворитом Охрану, но CarService имел на этот счёт своё мнение и играл против них без страха в глазах. Все участники финала молодцы, поверьте? такие матчи хочется видеть, как можно чаще. Охрану с победой, а CarService с первым полутрофеем. Как говорят в народе, Москва не сразу строилась, поэтому у вас всё ещё впереди, нужно только набраться терпения.

Николай Шуст

Фото: Юрий Коммисаров

Источник: РСОО «Территория футбола»