«Огромное спасибо за мирное небо!». Ветерана Ольгу Головкину поздравили с Днем Победы

Самые добрые, теплые, искренние слова благодарности и поздравления с великим праздником принимают в День Победы наши ветераны.

9 Мая под окнами дома Ольги Кузьминичны Головкиной зазвучала торжественно-символичная, знакомая и дорогая всем песня «День Победы» в исполнении военного оркестра и ребят-воспитанников Центра «Росквит». Таким сюрпризом к празднику приятно удивили и растрогали ветерана. Ольга Кузьминична с улыбкой и радостью встретила председателя Бобруйского горисполкома Александра Студнева, его заместителя Викторию Омелюсик, председателя городского Совета депутатов Михаила Желудова и командира 147-го зенитного ракетного полка подполковника Игоря Круглика. От гостей – подарки, цветы и душевная беседа с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия, заботы и внимания.

Добровольцем в 16 лет Ольга Головкина ушла на фронт из Канска Красноярского края, уехала в Сталинград, где попала в зенитную батарею и стала прожектористом. Получила награды – медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной войны II степени. После войны вышла замуж за летчика и с мужем проехала по воинским частям Востока и Сибири, а после семья осталась жить в Бобруйске. До недавнего времени Ольга Кузьминична (сейчас ей уже 97 лет!) активно участвовала во всех значимых городских мероприятиях, общалась с молодежью и школьниками, не пропускала встречи ветеранов.

«Чтобы молодому поколению никогда не пришлось увидеть того, что видела и пережила я в годы войны», – пожелала Ольга Кузьминична. В День Победы ветеран вместе с близкими людьми – сыном Геннадием, внучкой и ее мужем – с удовольствием прогуляется по праздничному городу.

– По хорошей традиции уже не первый год мы приезжаем к Ольге Кузьминичне и другим ветеранам, чтобы поздравить с Днем Победы и выразить им слова благодарности за то, что мы сегодня можем трудиться на благо нашего города и страны. И мы прекрасно понимаем, какой ценой далась эта Победа, как сложно им вспоминать те невзгоды, печали и горести, которые выпали на их жизнь в те военные годы. Наша задача – сохранить здоровье ветеранов и всячески оберегать, помогать им и их семьям. В Год исторической памяти особенно важно показать, как мы должны хранить эту святую память о подвиге земляков. Огромное спасибо нашим ветеранам за мирное небо! – сказал Александр Студнев.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича