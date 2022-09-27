Ограничения на посещение лесов сохраняются в 10 районах Беларуси
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В десяти районах Беларуси сохраняются ограничения на посещение лесов, сообщили БЕЛТА в Министерстве лесного хозяйства.
Запреты остаются в Брагинском, Лоевском, Гомельском и Мозырском районах Гомельской области, еще в шести районах этого региона введены ограничения. Также ограничено посещение лесных массивов в Малоритском, Ивановском, Пинском и Столинском районах Брестской области.
Актуальную информацию о запретах и ограничениях на посещение лесных массивов в Беларуси можно узнать по карте на сайте Минлесхоза.
При нарушении правил посещения леса следует административная ответственность. Гражданину грозит штраф до 12 базовых величин. Если лесному фонду будет причинен ущерб, штраф может достигать 30 базовых величин.
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