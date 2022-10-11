Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Калейдоскоп

Ограбление века в Казахстане. Мужчина залез в холодильник, чтобы спрятаться, но пришли рабочие и увезли его

37 0

Ограбление века в Казахстане. Мужчина залез в холодильник, чтобы спрятаться, но пришли рабочие и увезли его

Эпичный фэйл в объективе камер видеонаблюдения.

В Казахстане вор спрятался в холодильник в надежде похозяйничать после закрытия торговой точки. А поскольку это был магазин бытовой техники, то подходящих мест для игры в исчезновение было предостаточно. Правда, выбор преступника в этот день был не самым расчетливым. Холодильный ларь, в котором мужчина планировал дождаться завершения рабочего дня и после обчистить кассу, упаковали и увезли в неизвестном направлении. После этого незадачливому воришке помогли бы только таланты и навыки знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини. Однако какие объяснения он потом придумывал для своего освобождения, история умалчивает.

tvr.by

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2022 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »