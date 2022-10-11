Ограбление века в Казахстане. Мужчина залез в холодильник, чтобы спрятаться, но пришли рабочие и увезли его

Эпичный фэйл в объективе камер видеонаблюдения.

В Казахстане вор спрятался в холодильник в надежде похозяйничать после закрытия торговой точки. А поскольку это был магазин бытовой техники, то подходящих мест для игры в исчезновение было предостаточно. Правда, выбор преступника в этот день был не самым расчетливым. Холодильный ларь, в котором мужчина планировал дождаться завершения рабочего дня и после обчистить кассу, упаковали и увезли в неизвестном направлении. После этого незадачливому воришке помогли бы только таланты и навыки знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини. Однако какие объяснения он потом придумывал для своего освобождения, история умалчивает.

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