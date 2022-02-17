Огненное утро в Бобруйске

17 февраля в 5 утра спасателям сообщили о пожаре хозяйственной постройки по улице 10-й Съезд Советов в Бобруйске.

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение кровли хозпостройки. Работники МЧС оперативно справились с пожаром. В результате пожара уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка и имущество. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: При обнаружении пожара незамедлительно покиньте опасную зону, звоните в МЧС по телефонам 101 или 112, расскажите диспетчеру что происходит и точный адрес.

Берегите себя и имущество.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС