Огнем уничтожено имущество в СТ «Машиностроитель»
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20 ноября в 8.34 утра поступило сообщение о пожаре хозяйственного строения в содовом товариществе «Машиностроитель» Сычковского сельсовета Бобруйского района.
На момент прибытия первых подразделений МЧС происходило открытое горение хозяйственного строения. Хозяин на месте отсутствовал.
Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого уничтожено хозяйственное строение и имущество внутри.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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