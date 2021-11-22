Огнем уничтожено имущество в СТ «Машиностроитель»

20 ноября в 8.34 утра поступило сообщение о пожаре хозяйственного строения в содовом товариществе «Машиностроитель» Сычковского сельсовета Бобруйского района.

На момент прибытия первых подразделений МЧС происходило открытое горение хозяйственного строения. Хозяин на месте отсутствовал.

Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого уничтожено хозяйственное строение и имущество внутри.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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