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Происшествия

Огнем уничтожено имущество в СТ «Машиностроитель»

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Огнем уничтожено имущество в СТ «Машиностроитель»

20 ноября в 8.34 утра поступило сообщение о пожаре хозяйственного строения в содовом товариществе «Машиностроитель» Сычковского сельсовета Бобруйского района.

На момент прибытия первых подразделений МЧС происходило открытое горение хозяйственного строения. Хозяин на месте отсутствовал.

Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого уничтожено хозяйственное строение и имущество внутри.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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