Официантка получила 10000 долларов в качестве чаевых от незнакомых людей

Недавно Рита Уильямс зашла пообедать в ресторан IHOP (Атланта, Джорджия, США). Практически сразу ее вниманием завладела официантка Джазмин Кастильо. Эта встреча и внимание Риты помогли работнице кафе. Об этом сообщает CBS46 Atlanta.

В заведении было много людей, но Джазмин была со всеми добра и предупредительна. Уходя, Уильямс решила оставить «на чай» девушке 20 долларов, а увидев радостную реакцию, прибавила еще 20 долларов. Джазмин пояснила: такие чаевые она получает, возможно, со столиков семи.

Рита решила поговорить с официанткой и узнала, что у той не лучшие времена. Девушка просрочила выплату по счетам, ее маму недавно выписали из больницы и прописали дорогие лекарства.

Вернувшись домой, Уильямс перевела Джазмин еще 500 долларов. А потом написала пост в Facebook о трудностях новой знакомой и ее отличной работе. Как ни странно, но немало незнакомцев прониклись этой историей и тоже перевели немного денег ей. В итоге официантка получила 10000 долларов, что поможет решить ее проблемы.

Джазмин называет произошедшее чудом и благодарит всех, кто помог этому чуду свершиться.

ОНТ